СМИ стало известно о планах Трампа наказать выводивших войска из Афганистана

Команда избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа составляет список высокопоставленных военнослужащих, которые участвовали в выводе американских войск из Афганистана, и изучает возможность привлечения их к ответственности. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на собственные источники.

Один из источников телеканала сообщил о планах по созданию комиссии для расследования вывода войск США из Афганистана в 2021 году, в частности, для сбора данных о причастных к этому решению. По информации источников NBC News, команда Трампа будет узнавать, возможно ли предъявить обвинения этим военнослужащим, в том числе в государственной измене, и передать их военному трибуналу.

Телеканал отмечает, что среди кураторов этого направления — экс-заместитель помощника министра обороны по борьбе с наркотиками и глобальным угрозам Мэтт Флинн. При этом, подчеркивает NBC News, юридическая сторона вопроса, в том числе обвинения в госизмене, является неясной, поскольку американские военные выполняли приказ главы Белого дома Джо Байдена.

Соединенные Штаты ввели войска в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября. Целью называлась группировка «Аль-Каида» (организация запрещена в России), которую признали ответственной за нападения. Первое соглашение о сворачивании миссии в 2020 году было подписано Трампом. Вывод войск состоялся в 2021 году при Байдене. После ухода американских военных власть в Афганистане захватило движение «Талибан» (организация запрещена в России).

В сентябре республиканцы в палате представителей США обрушились с критикой на президента Джо Байдена и его администрацию за «хаотичный» вывод американских военных из Афганистана в 2021 году.

Ранее Трампа назвали причастным к выводу войск из Афганистана.