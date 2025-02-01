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Мужчина попал под поезд в Подмосковье и выжил

В Подмосковье мужчина попал под поезд и выжил

В Подмосковье пожилой мужчина выжил, угодив под поезд. Об этом во «ВКонтакте» сообщает «Подслушано электрички Москвы».

Инцидент произошел на железнодорожной станции Павловский Посад. Мужчина, которому на вид от 60 до 65 лет, попал под поезд — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

В результате случившегося мужчина получил травмы, но остался жив. Подробной информации о его состоянии не поступало.

На кадрах с места происшествия видно, что на станцию прибыли сотрудники полиции и медики. Пострадавшего мужчину на носилках унесли с железнодорожных путей.

До этого в Подмосковье поезд снес автобус, который пытался переехать рельсы прямо перед составом.
Были ли внутри пассажиры, не уточняется. В аварии никто не пострадал.

Ранее в московском метро девушка проехала на хвосте поезда и попала на видео.

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