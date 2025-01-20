Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что само существование государства Украина — все еще «открытый вопрос». Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала возможные варианты развития событий в стране в 2025 году.

По ее мнению, Украина является «государством-ребенком», о чем свидетельствует не только небольшой срок существования Украины в качестве независимого государства, но и инфантилизм населения и структур государственного управления, а также «недоразвитая» армия.

15 января Безуглая заявила, что Соединенные Штаты должны повлиять на Вооруженные силы Украины, в том числе остановить поставки военного снаряжения и боеприпасов, чтобы добиться увольнения Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ.

До этого Марьяна Безуглая сообщила, что российские войска продвигаются по территории Украины на десятки километров в день и в ближайшее время займут Покровск (украинское название Красноармейска) — Безуглая заявила, что вина за такое быстрое продвижение ВС РФ лежит на некомпетентном руководстве ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ лишились крупнейшего месторождения лития в ДНР.