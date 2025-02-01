На Камчатке сотрудники МЧС спасли иностранку

Иностранные альпинисты попытались взобраться на Мишенную сопку, которая пользуется популярностью в Петропавловске-Камчатском, однако на середине пути женщина выбилась из сил. Ее эвакуировали сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Спутник иностранки оставил женщину на середине сопки, а сам добрался до вершины и обратился за помощью к находящимся там людям, которые и вызвали спасателей.

«Сотрудники МЧС России развернули поисковую операцию. Почти через час гражданку нашли, эвакуировали и передали врачам», — отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что в Северной Осетии спасатели эвакуировали туристку, получившую травмы во время похода. Зарегистрированная группа туристов из 11 человек отправилась в поход, однако одна из участниц мероприятия получила травмы и не смогла продолжить путь. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб поместили пострадавшую туристку на борт ведомственного вертолета Ми-8. Ее по воздуху доставили в поселок Гизель, где передали медикам.

Ранее на Камчатке беременная туристка застряла на скале во время восхождения.