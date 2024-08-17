На Камчатке беременная туристка застряла на скале во время восхождения

На Камчатке беременная туристка вместе с мужем совершала восхождение на Камчатский камень и почувствовала себя плохо, ей потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

В Петропавловске-Камчатском беременная туристка из Томска с мужем решила покорить Камчатский камень — небольшую скалу на сопке. Во время подъема женщине стало плохо, ее пришлось эвакуировать.

Прибывшие на место спасатели поисково-спасательного отряда с помощью мягких носилок спустили туристку с сопки и доставили до дома. Женщине было рекомендовано обратиться в больницу.

Камчатский камень — вершина сопки, которая является одной из самых высоких в Петропавловске-Камчатском. Подъем туда занимает около 1,5 часа.

До этого сообщалось, что в Северной Осетии спасатели эвакуировали туристку, получившую травмы во время похода. Зарегистрированная группа туристов из 11 человек отправилась в поход, однако одна из участниц мероприятия получила травмы и не смогла продолжить путь. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб поместили пострадавшую туристку на борт ведомственного вертолета Ми-8. Ее по воздуху доставили в поселок Гизель, где передали медикам.

Ранее на Байкале спасли китайского туриста, который сорвался со скалы и повис.