Посол России в Вене: попытки исказить историю Второй мировой обречены на провал

Посол России в Вене Дмитрий Любинский решительно осудил попытки переписать историю Второй мировой войны и занизить масштабы геноцида советского народа, совершенного нацистской Германией. Об этом говорится в статье, размещенной в газете Junge Welt.

Дипломат подчеркнул, что память о жертвах этой трагедии никогда не померкнет, и попытки ее исказить обречены на неудачу.

«Попытки западных элит исказить историю, переписать ее, обречены на провал. Никто не забыт, ничто не забыто», — написал Любинский, добавив, что Вторая мировая война является величайшей гуманитарной катастрофой XX века.

Он напомнил о начале операции «Барбаросса» 22 июня 1941 года и о зверствах вермахта и СС, целью которых было не только завоевание территорий, но и полное уничтожение советского населения. Посол привел ужасающую статистику: более 13 миллионов мирных жителей Советского Союза не стало из-за действий нацистов, целые деревни были уничтожены, а миллионы людей подверглись пыткам в концлагерях. Особое внимание Любинский уделил трагедии блокады Ленинграда.

Дипломат осудил отказ германских властей от выплат компенсаций блокадникам, не являющихся евреями, и недостаточные усилия по увековечиванию памяти миллионов советских граждан.

До этого представитель МИД Мария Захарова заявила, что Берлин предпринимает попытки переписать историю в пользу Третьего рейха, отказываясь признавать геноцидом преступления фашистских войск во время Великой Отечественной войны.

Ранее в Литве обвинилиhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2025/01/09/24797066.shtml РФ в попытках переписать историю.