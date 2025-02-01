В Приднестровье умер пенсионер, пытавшийся согреть дом утюгом

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) умер пенсионер, который пытался согреть дом утюгом из-за энергетического кризиса. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства внутренних дел ПМР.

«Пенсионер из Слободзеи, который грелся утюгом, скончался в больнице», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, это первая задокументированная гибель человека, которая произошла из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Ситуация в Приднестровье осложнилась после прекращения транзита российского газа через Украину и отказа Кишинева от погашения задолженности перед «Газпромом». В отличие от Молдавии, получающей энергоносители из ЕС, Приднестровье столкнулось с полной газовой блокадой, результатом чего стали веерные отключения электричества, отсутствие отопления и горячей воды в жилых домах. В Тирасполе продолжаются переговоры о возобновлении поставок газа.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона предпринимает все возможные усилия по гуманитарным поставкам газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам.

Ранее власти Приднестровья обвинили Кишинев в задержке помощи от ЕС.