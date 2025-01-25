Польша укрепляет границу с Белоруссией из-за России

Польша продолжает строить защитные сооружения на границе с Белоруссией. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Около 13 тыс. пограничников и солдат охраняют около 400 км границы, которая стала буферной зоной с момента начала Россией военной операции на Украине. Аналогичные укрепления расположены на северной границе республики с Калининградом.
Польша — главный логистический спонсор Украины. Большая часть поставляемого Западом оружия, боеприпасов и оборудования проходит через нее. Россия, считает AP, использует Белоруссию как плацдарм для своих войск.
На границе около города Половце 5,5-метровый стальной барьер, колючая проволока и множество камер видеонаблюдения. За границей наблюдают беспилотники, вертолеты и бронетехника. Пограничный переход закрыт.
Польская сторона 16 января приглашала сюда 60 репортеров из международных СМИ, чтобы они могли стать свидетелями усилий по обеспечению безопасности. Дорога была усеяна слоями бетонных препятствий и колючей проволоки, которые, вероятно, должны были отпугнуть наступающую армию, пишет AP.
По словам польского правительства, это необходимо из-за того, что Россия и Белоруссия «ведут особый вид гибридной войны», а именно помогают группам мигрантов из Африки и с Ближнего Востока прорываться через границу, чтобы провоцировать и дестабилизировать Польшу и остальную Европу.
В октябре премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что проблемы с нелегальными мигрантами на границе можно решить, если укрепить забор еще сильнее.
Ранее Польша сообщала, что десятки польских военных были ранены на границе с Белоруссией.