Польша укрепляет границу с Белоруссией из-за России

AP: Польша построила 5,5-метровый забор на границе с Белоруссией для защиты ЕС

Польша продолжает строить защитные сооружения на границе с Белоруссией. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Около 13 тыс. пограничников и солдат охраняют около 400 км границы, которая стала буферной зоной с момента начала Россией военной операции на Украине. Аналогичные укрепления расположены на северной границе республики с Калининградом.

Польша — главный логистический спонсор Украины. Большая часть поставляемого Западом оружия, боеприпасов и оборудования проходит через нее. Россия, считает AP, использует Белоруссию как плацдарм для своих войск.

На границе около города Половце 5,5-метровый стальной барьер, колючая проволока и множество камер видеонаблюдения. За границей наблюдают беспилотники, вертолеты и бронетехника. Пограничный переход закрыт.

Польская сторона 16 января приглашала сюда 60 репортеров из международных СМИ, чтобы они могли стать свидетелями усилий по обеспечению безопасности. Дорога была усеяна слоями бетонных препятствий и колючей проволоки, которые, вероятно, должны были отпугнуть наступающую армию, пишет AP.

По словам польского правительства, это необходимо из-за того, что Россия и Белоруссия «ведут особый вид гибридной войны», а именно помогают группам мигрантов из Африки и с Ближнего Востока прорываться через границу, чтобы провоцировать и дестабилизировать Польшу и остальную Европу.

В октябре премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что проблемы с нелегальными мигрантами на границе можно решить, если укрепить забор еще сильнее.

Ранее Польша сообщала, что десятки польских военных были ранены на границе с Белоруссией.