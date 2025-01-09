Названо число отравившихся посетителей пекарни в Перми

Количество отравившихся клиентов пекарни в Перми составляет не менее 80 человек

Количество отравившихся клиентов пекарни в Перми, по предварительным данным, составляет не менее 80. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Пострадавших не менее 80 человек. Точное количество пока устанавливается», — говорится в сообщении.

На данный момент следователи опрашивают посетителей и персонал пекарни для выяснения дополнительных подробностей инцидента.

8 января Следственный Комитет завел уголовное дело по факту массового отравления в пекарне. Жалобы от жителей стали поступать с 29 декабря.

До этого сообщалось, что у заболевших был найден возбудитель сальмонеллеза. В Роспотребнадзоре отметили, что все жители связали свое состояние с употреблением готовых блюд из сети пекарен «Хлебница». После инцидента три точки сети закрыли на сроки от 30 до 90 дней.

Ранее в Башкирии 15 туристов отравились едой и жили с мышами на базе отдыха.