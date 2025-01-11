Директора сети пекарен в Перми отправили под домашний арест после массовых отравлений

В Перми владелицу пекарен отправили под домашний арест после массовых отравлений

В Перми Свердловский районный суд отправил предпринимательницу Юлию Гагарину под домашний арест, после того как в ее пекарнях массово отравились люди, передает ТАСС.

По данным агентства, женщина останется под домашним арестом до 9 марта.

С Перми с 30 декабря зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. По предварительным данным, у заболевших был найден возбудитель сальмонеллеза. Все заболевшие связали свое состояние с употреблением готовых блюд из сети пекарен «Хлебница». Сейчас известно как минимум о 80 случаях отравления. В ходе проверки работники краевого Роспотребнадзора выявили в сети несоблюдение поточности технологического процесса, проблемы с маркировкой инвентаря и другие нарушения. После инцидента три точки закрыли на сроки от 30 до 90 дней. Следователи возбудили уголовное дело по статье о небезопасных услугах.

Пермячка Светлана, которая отравилась салатами из пекарни прямо под Новый год, рассказала «Газете.Ru», что дирекция сетевой пекарни «Хлебница» предлагала пострадавшим 45 тыс. руб., чтобы те «не писали заявление».

Ранее младенец отравился гашишем, пока был в гостях у бабушки и дедушки.