Жителей Клайпеды могут эвакуировать из-за боеприпасов времен Второй мировой

Мэр Клайпеды Арвидас Вайткус заявил о возможной эвакуации жителей в связи с затянувшимся процессом разминирования территории в центре города. Его слова приводит ТАСС.

В октябре 2024 года в ходе реконструкции площади Атгимимо были обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны, представляющие, по оценке специалистов, высокую степень опасности (четвертый уровень из пяти).

Несмотря на то что с того момента прошло более трех месяцев, работы по обезвреживанию боеприпасов не завершены, что вызывает серьезное беспокойство городских властей.

«Вопрос с разминированием не решается ответственными инстанциями более 100 дней, хотя территории присвоена четвертая степень опасности из пяти. Если так будет продолжаться и дальше, мэрия готова эвакуировать жителей тревожной зоны», — сказал Вайткус.

Клайпеда, известная в прошлом как Мемель, была освобождена советскими войсками одной из последних в Литве – 28 января 1945 года.

26 января снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на пустыре возле научно-исследовательского института (НИИ) «Прибой», который находится на проспекте Вернадского в московском районе Раменки.

Ранее пиротехники обезвредили в Ростовской области снаряд времен ВОВ.