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ФСБ нашла украинца, который высказывался об узбекской нации якобы от имени россиянина

ФСБ: нашли украинца, который на YouTube оскорблял узбекскую нацию
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Shutterstock

ФСБ нашла гражданина Украины, который от имени якобы гражданина РФ шовинистически высказывался в Сети о представителях узбекской нации. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

В пресс-службе ФСБ уточнили, что автором оскорблений является уроженец Николаевской области Николай Кочмарик. На данный момент он находится на Украине и поддерживает Вооруженные силы страны (ВСУ). Ролик на опубликовали YouTube-канале, якобы подконтрольном спецслужбам Литвы.

«Украинские и литовские спецслужбы, а также их зарубежные кураторы стремятся создать провокационный контент, направленный на подрыв отношений России с партнерами по СНГ, и пытаются формировать антироссийские настроения за рубежом», — прокомментировали в ведомстве.

До этого в Петербурге вынесли приговор гражданину Украины за шпионаж. По данным следствия, осужденный является сторонником действующего руководства Украины и негативно относится к проводимой Россией спецоперации. Мужчина намеревался собирать и передавать данные их по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки.

Ранее в Донецке задержали мужчину по подозрению в шпионаже на СБУ

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