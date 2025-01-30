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Захарова призвала проверять достоверность заявлений западных политиков

Захарова призвала внимательно проверять достоверность слов политиков Запада
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала с удвоенным вниманием проверять достоверность высказываний западных политиков, поскольку есть высокая вероятность, что очевидный фейк окажется точной цитатой.

Дипломат сообщила, что еще 5-7 лет назад она проверяла заявления западных политиков на фейки.

«Сейчас нужно проверять все с удвоенным вниманием, ибо велик шанс, что очевидно фейковое абсурдное заявление может оказаться точной цитатой», — написала она.

13 января Захарова заявила, что все лица, обвинявшие Россию в ядерной дестабилизации, должны теперь называться лгунами и распространителями фейков.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что свободы слова на Западе точно нет. По его словам, события последних нескольких лет показали тенденцию распространения фейков и заказных материалов в зарубежных СМИ.

Ранее в МИД РФ назвали фейком письмо от Лаврова главе МИД Азербайджана.

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