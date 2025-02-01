Второй ресторан «Вилла Паста» в Москве закрыли из-за антисанитарии

Роспотребнадзор: закрыт второй ресторан «Вилла Паста» в Москве

В Москве закрыли второй ресторан «Вилла Паста» на Большой Дмитровке из-за выявленных нарушений. Об этом сообщает Роспотребнадзор на официальном сайте.

Сотрудники ведомства выявили в заведении следующие нарушения: несоблюдение сроков годности и условий хранения продукции и сырья, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, отсутствие умывальников для мытья рук персонала. Также после проверки ресторана сняли почти 30 кг кулинарной продукции.

«Материалы административного дела в отношении юридического лица направлены для рассмотрения по подведомственности в Тверской районный суд города Москвы в целях принятия решения об административном приостановлении деятельности на срок до 90 суток», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Накануне закрыли «Вилла Паста» на Пятницкой также из-за многочисленных нарушений санитарных норм. Из реализации изъяли 157 кг кулинарной продукции.

В конце 2024 года Бабушкинский суд Москвы на два месяца приостановил деятельность магазина-кафе «Моремания» на проспекте Мира из-за выявленных ранее грубых нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

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