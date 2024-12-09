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«Мореманию» в Москве закрыли из-за нарушения санитарных норм

Суд приостановил на 60 дней работу кафе «Моремания» из-за санитарных нарушений

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Моремания/VK

Бабушкинский суд Москвы на два месяца приостановил деятельность магазина-кафе «Моремания» на проспекте Мира из-за выявленных ранее грубых нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Заведение «Моремания» (юридическое лицо — ООО «СЕВРЫБА») признали виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).

6 декабря Роспотребнадзор приостановил работу еще одной «Моремании» в Москве на Киевской улице на срок до 90 суток из-за нарушений санитарных норм. В ходе внеплановых проверок с 2 по 4 декабря специалисты выяснили, что пищевую продукцию в кафе хранили с нарушениями. Также были обнаружены проблемы в технологических процессах.

В ведомстве отметили, что с реализации снято 73 кг кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья.

Ранее в Казани закрыли кафе из-за кишечной инфекции.

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