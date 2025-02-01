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Неизвестный агрессивно преследовал девушек и пытался выломать дверь в Казани

В Казани неизвестный агрессивно преследовал девушек и пытался выломать дверь
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Shutterstock

В Казани мужчина преследовал двух девушек и попытался выломать дверь подъезда, чтобы их догнать. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Полицейские выявили информацию о том, что неизвестный агрессивно преследовал двух девушек, предлагая проводить их до дома. При этом мужчина неадекватно себя вел на улице и в магазине.

Девушки отказались от предложения неизвестного и попросили помощи у прохожего. Позже агрессивный мужчина пытался выломать дверь подъезда, чтобы догнать их.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение. Отмечается, что пострадавшие не подавали заявлений в отдел полиции.

До этого в Ленинградской области неизвестный анонимный сталкер начал преследовать местную жительницу. В какой-то момент он прислал девушке видео, на котором ее сторожевая собака приветливо выполняла команды неизвестного.

Ранее сталкерша фронтмена петербургской группы обратилась в полицию из-за угроз в свой адрес.

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