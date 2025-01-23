Анонимный сталкер начал преследовать жительницу Ленобласти

В Ленинградской области неизвестный анонимный сталкер начал преследовать местную жительницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел во Всеволожском районе. Проживающая там девушка сообщила, что в декабре прошлого года неизвестный сталкер отправил ей на день рождения картину без подписи. После этого ей стали поступать сообщения, где аноним желал ей доброго утра и спокойной ночи. Он также спрашивал, нужен ли местной жительнице водитель. Злоумышленник также чистит снег у забора россиянки и вывозит мусор.

В какой-то момент он прислал девушке видео, на котором ее сторожевая собака приветливо выполняла команды сталкера. Однако он почти сразу его удалил.

Девушка рассказала, что знает всех соседей в поселке, а сама территория закрыта под шлагбаум. Ей пришлось обратиться за помощью в полицию и вынужденно уехать в другой город.

Ранее отвергнутый россиянин преследовал бывшую девушку и выстрелил в ее окно.