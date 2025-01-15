Сталкерша фронтмена петербургской группы обратилась в полицию из-за угроз в свой адрес

Девушка преследовала петербургского музыканта и сама обратилась в полицию из-за прессинга. Об этом пишет 78.ru.

Почти год девушка по имени Анастасия преследовала вокалиста петербургской поп-рок-группы ID AHO Алексея Винидиктова. Не обращая внимания на его семейный статус, петербурженка атаковала артиста, используя разные сим-карты и несколько аккаунтов в соцсетях. Алексей признался, что чувствовал себя беспомощным, так как его навязчивую поклонницу не смогли остановить даже угрозы об обращении в полицию. Девушка продолжила писать музыканту и членам его семьи.

«Ее ничего не останавливает, от слова совсем. Даже угрозы о том, что я напишу заявление. Когда я скидывал ей фото заявления, у нее ничего в голове не шевелилось после этого. Я уверен, она ни перед чем не остановится», — уверен Винидиктов.

Недавно в официальном Telegram-канале группы написали о сталкерше, и Анастасия решила попросить помощи у правоохранителей. Она заявила, что столкнулась с преследованием и травлей после публикации ее личных данных, а также стала получать угрозы от окружения артиста. Однако в ведомстве ей отказали в возбуждении уголовного дела, девушка уже отправила заявление в городскую прокуратуру.

Ранее отвергнутый россиянин преследовал бывшую девушку и выстрелил в ее окно.