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В МВД рассказали об ограблении банка в Екатеринбурге

МВД: грабитель похитил валюту из банка в Екатеринбурге на сумму 7 млн рублей
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Александр Вильф/РИА Новости

Грабитель вынес из банка в Екатеринбурге доллары, евро, юани и дирхамы на сумму около 7 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело о разбое, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Инцидент произошел вечером 31 января. Неизвестный в маске зашел в банк, расположенный на проспекте Космонавтов в микрорайоне Эльмаш, и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал деньги в российской и иностранной валюте. Похитив денежные средства, злоумышленник покинул здание до приезда полиции. В настоящее время правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей преступления.

По словам Горелых, грабитель находился в банке меньше трех минут.

«Добычей злоумышленника стали денежные средства, как в российской, так и в иностранной валюте: доллары, евро, юани и дирхамы», — сказал он.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В середине января екатеринбуржец подкараулил и ограбил 80-летнюю пенсионерку, снявшую деньги в банке. 31-летний неоднократно судимый местный житель проехался с ней в трамвае, а после следовал за жертвой до ее дома, выбирая удобный момент для нападения. Сначала он попытался вырвать сумку из рук пенсионерки, но та не отпустила ее добровольно. Тогда нападавший повалил пострадавшую на землю и пнул.

Ранее в Сочи злоумышленники похитили из банковской ячейки более 6 млн рублей.

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