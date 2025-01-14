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Екатеринбуржец подкараулил и ограбил 80-летнюю пенсионерку, снявшую деньги в банке

В Екатеринбурге поймали грабителя, который напал на пенсионерку ради 170 тысяч
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МВД России

В Екатеринбурге рецидивист выследил пожилую женщину и отобрал у нее 170 тыс. рублей, сообщили в полиции Свердловской области.

Инцидент произошел 25 декабря прошлого года, в тот день 80-летняя местная жительница обналичила в банке крупную сумму, которую собиралась передать внуку-студенту. Однако прямо у подъезда на нее напал неизвестный, он попытался вырвать сумку из рук пенсионерки, но та не отпустила ее добровольно. Тогда нападавший повалил пострадавшую на землю и пнул, и жертва рассталась со своим имуществом, включая личные документы.

Недавно правоохранители задержали подозреваемого в грабеже на Предельной улице, им оказался 31-летний местный житель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, грабеж, незаконный оборот наркотиков и самоуправство. Он признался, что в конце декабря пришел в отделение банка с целью ограбления и приметил пенсионерку, снявшую крупную сумму денег. Мужчина проехался с ней в трамвае, а после следовал за жертвой до ее дома, выбирая удобный момент для нападения. К моменту задержания он успел потратить похищенные деньги на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

Ранее в Уфе женщина ограбила прохожего, которому стало плохо на улице.

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