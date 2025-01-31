Неизвестный с пистолетом ограбил банк в Екатеринбурге

SHOT: вооруженный мужчина в маске вынес из банка в Екатеринбурге 7 млн рублей

Неизвестный с пистолетом в руках ограбил банк в Екатеринбурге. По информации Telegram-канала SHOT, ЧП произошло 31 января около 19 часов вечера.

Как сообщил официальный представитель Управления МВД Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленник в маске зашел в отделение банка на проспекте Космонавтов и начал угрожать кассирам пистолетом.

Сотрудники банка отдали налетчику всю оказавшуюся под рукой наличность, всего — около 7 млн рублей, после чего он выбежал из помещения и скрылся в неизвестном направлении.

Подозреваемого разыскивают. Сейчас сотрудники уголовного розыска изучают съемки с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев нападения.

В прошлом месяце екатеринбуржец подкараулил и ограбил 80-летнюю пенсионерку, снявшую деньги в банке. 31-летний неоднократно судимый местный житель проехался с ней в трамвае, а после следовал за жертвой до ее дома, выбирая удобный момент для нападения. Сначала он попытался вырвать сумку из рук пенсионерки, но та не отпустила ее добровольно. Тогда нападавший повалил пострадавшую на землю и пнул.

Ранее россиянин разобрал стену дома, чтобы ограбить односельчанина.