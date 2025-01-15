В Сочи неизвестные похитили из банковской ячейки более 6 млн рублей

В Сочи из ячейки депозитария пропали более 6 млн рублей

Полиция Сочи устанавливает обстоятельства кражи крупной суммы денег из ячейки. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи».

Инцидент произошел в многофункциональном депозитарном центре в Сочи. Неизвестные украли из ячейки 6 млн рублей, которые предназначались для покупки квартиры.

В какой момент произошла кража и как злоумышленникам удалось проникнуть в депозитарий — устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Петербурге ограбили дачу депутата ЗакСа Михаила Погорелова на 10 млн рублей. В новогодние каникулы неизвестные проникли в дом, похитили 4,5 млн рублей, золотые украшения, монеты и личные вещи. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Как сообщил потерпевший, в момент кражи он был в отъезде, погром в доме обнаружили близкие, коттедж не был оборудован сигнализацией.

Ранее россиянин пытался ограбить отделение банка с помощью записки.