В Госдуме опровергли слухи о выплате пенсий цифровыми рублями

Информация о переводе пенсий в цифровые рубли является фейком. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

По его словам, данная инициатива противоречит социальной политике России и праву граждан на выбор формы получения пенсионных выплат.

«В социальных сетях распространяется фейк, что россияне теперь будут получать пенсии в виде цифровых рублей, а для отказа нужно направить заявление в регулятор или в обслуживающий пенсионера банк. Кроме того, сейчас в России зафиксировали появление фейковых ресурсов, предлагающих стать обладателями цифрового рубля», — заявил он.

По словам Гаврилова, на данный момент цифровой рубль проходит этапы тестирования, и доступ к этой валюте ограничен. Он добавил, что пенсионеры могут выбрать способ получения средств, включая доставку наличных почтальоном, поскольку не все привыкли использовать банковские карты. Депутат отметил, что не во всех населенных пунктах есть доступ к интернету и банковским сервисам, что делает перевод пенсии в цифровую валюту невозможным.

До этого Банк России опроверг слухи, что жителям страны будут платить пенсии цифровыми рублями.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще попадать в «ловушки» финансовых мошенников.