Россияне стали чаще попадать в «ловушки» финансовых мошенников

К началу 2025 года сумма невыплаченных процентов по кредитам россиян превысила 600 млрд рублей. Однако не каждый долг был «заработан» добровольно: еще в середине прошлого года Банк России предупредил население о резком росте числа финансовых мошенников. О том, как россияне попадают в финансовый «капкан» и что с этим делать, «Газете.Ru» рассказала Юлия Кузнецова, инвестиционный советник, основатель и генеральный директор ООО «Международный онлайн-университет инвестиций».

«Финансовые пирамиды под видом инвестиций, выдача денег в кредит без банковской лицензии, незаконные микрозаймы и множество других схем обмана граждан используются повсеместно. Нередко злоумышленники отправляют письма от лица банка, в котором обещают выгодные условия обслуживания и предлагают перейти по ссылке из письма, чтобы получить бонусы. В итоге человек попадает на поддельный сайт банка, который внешне может быть полностью идентичным, но после ввода персональных данных все средства попадают на чужой счет. Доля телефонного мошенничества тоже растет, а к концу 2024 года составила уже 85%. Также недавно стало известно о действии 400 кол-центров с локацией из Украины, которые работают против граждан России, применяя финансовые махинации», — отметила она.

Зачастую люди, попавшиеся на одну из схем злоумышленников, которые «повесили» на них кредит, вынуждены подавать на банкротство, поскольку сумма долга оказывается неподъемной. Подобными случаями делятся подписчики телеграмм-канала. Это негативно отражается на кредитной истории и в целом значительно осложняет жизнь законопослушных граждан.

«Исходя из этого, нельзя быть уверенными, что невыплаченные 600 млрд рублей россиян на самом деле принадлежат им. Значительная часть от этой суммы может расти из количества украденных у граждан денег, которые превратились в долги», — заявила она.

Именно поэтому, являясь инвестиционным советником и специалистом из реестра Центрального Банка РФ, эксперт рекомендует гражданам в первую очередь повышать собственную финансовую грамотность. Узнавать о способах защиты от мошенничества, безопасного сохранения и преумножения собственных средств из авторитетных источников.

«Не стоит вступать в разговоры с незнакомцами о финансах и взять себе за правило никогда не говорить никакие цифры по телефону. Например, если вам звонят якобы из банка — убедитесь в этом. Не передавайте собеседнику никаких данных, перейдите в мобильное приложение вашего банка и напишите в чат поддержки, чтобы убедиться, что с вашими счетами все в порядке и они в безопасности», — сказала эксперт.

При утрате или краже документов сразу обращайтесь в правоохранительные органы. Чем раньше вы это сделаете, тем ниже вероятность, что мошенники успеют их использовать в своих целях. После того как вы уведомите о потере паспорта, старый будет признан недействительным, поэтому оформить на вас кредит, к примеру, уже не удастся. Но даже если злоумышленники успели это сделать, вы сможете оспорить его законность, так как на момент подачи заявки ваш старый паспорт уже будет неактуален.

«Если вы получили СМС от банка с кодом подтверждения, но никаких действий для этого не совершали — не ведитесь на провокацию. После этого злоумышленник может позвонить и сообщить, что ваша заявка на кредит одобрена и попросить назвать высланный код. Если вы его назовете, то дадите согласие на перевод средств на чужой счет, а долг будет оформлен на ваше имя», — отметила она.

Следите за своей кредитной историей, в которой можно посмотреть все ваши текущие и закрытые задолженности. Так вы сможете контролировать все операции по вашим счетам и быть уверенными в своей безопасности. Запросить ее можно в Бюро кредитных историй, на сайте Госуслуг или в приложении банка. Если вы обнаружите, что кредит был оформлен без вашего согласия, незамедлительно свяжитесь с правоохранительными органами и банком, который его выдал. Обязательно получите заверенные копии всех документов, связанных с мошенническим кредитом — это может пригодиться, если вам нужно будет обратиться в суд.

«Не принимайте звонки от незнакомцев в мессенджерах. Сегодня WhatsApp и Viber активно используют в целях мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотрудников банков, служб доставки, медицинских учреждений и других организаций. Поэтому, даже если звонок кажется вам доверительным, обязательно проверяйте информацию и никогда не сообщайте свои персональные данные. Также вы можете установить специальные приложения, которые помогут идентифицировать мошеннические звонки. Некоторые из них могут автоматически блокировать подозрительные номера или помечать их как потенциально опасные», — заявила Кузнецова.

Ранее выяснилось, что каждый шестой россиянин попадался на уловки телефонных мошенников.