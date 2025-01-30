Банк России опроверг слухи о выплате пенсий цифровыми рублями

Банк России опроверг слухи, что жителям страны будут платить пенсии цифровыми рублями. Об этом пишет Ura.ru.

В настоящее время в социальных сетях распространяется фейк, что россияне будут получать пенсии в виде цифровых рублей, а для отказа нужно направить заявление в регулятор или в обслуживающий пенсионера банк. Информацию о необходимости писать какие-либо письма на эту тему опровергли в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, отмечает издание.

В ЦБ добавили, что проект цифрового рубля еще тестируется, доступом к валюте обладает только узкий круг людей.

В прошлом году сообщалось, что в России зафиксировали появление фейковых ресурсов, предлагающих стать обладателями цифрового рубля. Заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско рассказал, что на одном из обнаруженных фишинговых сайтов якобы для получения доступа к цифровому рублю предлагается ввести данные от личного кабинета своего банка. Если это сделать, жертва не только не получит новую валюту, но и подарит мошенникам доступ к своим банковским счетам, предупредил он.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще попадать в «ловушки» финансовых мошенников.