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Бастрыкин потребовал доклад о смерти девушки в больнице Саратова

Бастрыкин поручил доложить по делу о гибели девушки в саратовской больнице
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад по делу о гибели 16-летней пациентки, умершей в ходе плановой операции в больнице Саратова. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным пресс-службы, в СК обратилась женщина с заявлением по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи в одном из медучреждений Саратова.

«В сентябре 2023 года ее 16-летнюю дочь госпитализировали для планового оперативного вмешательства. Заявительница полагает, что неверно выбранная тактика лечения привела к гибели девушки», — говорится в сообщении.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

До этого Бастрыкин заинтересовался ситуацией с медсестрой, которая жестоко обращалась с ребенком в Кемеровской области. В публикации также сообщается, что женщина могла избивать и других пациентов, проходивших лечение в больнице. В ситуации разбираются и сотрудники прокуратуры, на данный момент ведомство проводит проверку.

Ранее глава СК поручил возбудить дело по факту избиения людей бандой в Краснодаре.

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