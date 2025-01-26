Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения людей бандой в Краснодаре

Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о банде подростков в Краснодаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации об избиении людей группой подростков в Краснодаре. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что по факту произошедшего была организована процессуальная проверка.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что в Краснодаре подростковая банда нападает на людей и портит чужое имущество. По его данным, главарем группы стал ученик 52-й школы, имеющий кличку Рыжий и уже состоящий на учете в ПДН. В его банду входит не менее 30 человек, самому старшему из хулиганов 16 лет, а младшему — всего 10.

Несовершеннолетние устраивают погромы в подъездах, взрывая там петарды, а также нападают на людей, в основном пенсионеров и бездомных. О своих похождениях злоумышленники снимают видео, чтобы потом делиться ими в соцсетях.

Ранее в Воронеже компания из девяти человек избила подростка из-за его американского гражданства.