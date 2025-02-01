Вооруженные силы Украины, отступая из Часова Яра в Донецкой народной республике, вывозили награбленное имущество местных жителей на поставленных из Турции бронеавтомобилях Kirpi. Об этом РИА Новости заявил житель Часова Яра Павел Морковкин.

«Приезжаю на работу, и стоит броневичок Kirpi (турецкий бронеавтомобиль). И экипаж в нем 8 человек. Залезли с тыльной стороны в мой магазин, высадили там решетку. И грузят там компьютеры, кофемашины, все оборудование, которое в домашних условиях не пригодится <…> По большому счету ВСУ использовали свою бронетехнику, которую им НАТО предоставляло, для мародерства и собственного обогащения», — рассказал Морковкин.

По словам местного жителя, украинская администрация Часова Яра покрывала воровство и мародерство украинских военных, маскируя их действия под бытовое воровство «местных алкоголиков».

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бойцы ВС РФ ведут зачистку железнодорожного вокзала в Часовом Яре.

Ранее на Украине назвали последствия для ВСУ от потери Великой Новоселки в ДНР.