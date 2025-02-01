Fox назвал возможную причину крушения самолета в США

Fox: причиной взрыва при крушении самолета в США могли стать кислородные баллоны

Радиоведущий из Филадельфии Рич Зеоли в эфире телеканала Fox News сообщил, что на борту потерпевшего крушение в Филадельфии (штат Пенсильвания) могли взорваться баллоны с кислородом.

По словам Зеоли, борт был медицинским, поэтому кислород мог смешаться с топливом.

«Это и могло привести к большому огненному шару (который видели на месте крушения. — «Газета.Ru»)», — поделился ведущий.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщало, что на борту самолета, который потерпел крушение в Филадельфии, было два человека.

Речь идет о самолете модели Learjet 55. Он следовал в аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури.

Как отмечает канал, воздушное судно исчезло с радаров через 30 секунд после взлета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии, находясь на высоте 1600 футов (487 метров).

Ранее в США объяснили, почему пилот разбившегося в Вашингтоне вертолета не заметил самолет.