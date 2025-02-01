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Власти США уточнили количество людей в разбившемся в Филадельфии самолете

FAA: на борту разбившегося в Филадельфии самолета находились шесть человек
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Shutterstock

Шесть человек находились на борту потерпевшего крушение в Филадельфии самолета. Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), которое ранее заявляло о двух людях в воздушном судне.

«Самолет Learjet 55 разбился около 18:30 вечера по местному времени (02:30 субботы мск — ред.) в пятницу, 31 января, после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии», — сказано в сообщении.

Владельцем воздушного судна является компания Jet Rescue Air Ambulance. Она сообщила в социальной сети Linked In, что самолет был медицинским, на его борту были четыре члена экипажа, ребенок (педиатрический пациент) и сопровождающий. Компания заявила, что не может сообщить об их состоянии.

«Имена не будут разглашены до тех пор, пока не будут уведомлены члены семей», — добавляется в сообщении Jet Rescue Air Ambulance.

31 января самолет Learjet 55 разбился на северо-востоке Филадельфии. Он вылетел из аэропорта Northeast Philadelphia и направлялся в Спрингфилд в штате Миссури. Крушение произошло вскоре после взлета. Воздушное судно упало недалеко от торгового центра Roosevelt Mall, вызвав возгорание нескольких домов в районе Коттман-авеню и бульвара Рузвельта. Полиция сообщила о нескольких пострадавших на месте катастрофы.

Ранее в США произошло столкновение двух легкомоторных самолетов.

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