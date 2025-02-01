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Лондон изменил визовые правила для детей украинских беженцев

Правительство Британии: беженцам из Украины разрешили привозить детей в страну
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Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления Британии сообщило, что британские власти разрешили украинским беженцам привозить детей в страну. Об этом сообщает портал UPI.

По данным министерства, украинские беженцы теперь могут привозить своих детей, и те могут проживать с родителями до 18 менсяцев.

«Дети «будут иметь доступ к образованию, здравоохранению, льготам и трудоустройству в соответствии с законодательством Великобритании», --говорится в сообщении.

Отмечается, что родителям, желающим привезти своих детей в Великобританию, не нужно будет иметь статус постоянного жителя, и они должны будут предложить условия проживания для детей на весь срок действия их виз.

До этого газета The Telegraph писала, что в Великобритании беженцам из Афганистана откажут в получении убежища.

Ранее в Британии заявили о нелегальном ввозе детей украинских беженцев.

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