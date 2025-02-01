В Мордовии Захаровой подарили варежки и лису

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой в Мордовии подарили мягкую игрушку в виде лисы и варежки. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, лиса является одним из символов Саранска — столицы Мордовии. Животное изображено на гербе республики.

До этого Захарова во время встречи с молодежью Мордовии заявила, что мир увидел альтернативу агрессивным блокам благодаря действиям России. Она добавила, что события 2024 года дали предпосылки и перспективу дальнейшего развития многополярного мира.

Накануне Захарова в ходе брифинга говорила, что поддержка президентом США Дональдом Трампом дестабилизирующих оружейных программ не будет способствовать разговору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Также Захарова сравнила расширение проекта до масштабов, сопоставимых со «Звездными войнами» экс-президента США Рональда Рейгана в рамках «грандиозной стратегической оборонной инициативы».

Ранее в МИД России возмутились участием Зеленского в церемонии в Освенциме.