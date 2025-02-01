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В Мордовии Захаровой подарили варежки и лису

РИА Новости: молодежь Мордовии подарила Захаровой мягкую игрушку лисы и варежки
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой в Мордовии подарили мягкую игрушку в виде лисы и варежки. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, лиса является одним из символов Саранска — столицы Мордовии. Животное изображено на гербе республики.

До этого Захарова во время встречи с молодежью Мордовии заявила, что мир увидел альтернативу агрессивным блокам благодаря действиям России. Она добавила, что события 2024 года дали предпосылки и перспективу дальнейшего развития многополярного мира.

Накануне Захарова в ходе брифинга говорила, что поддержка президентом США Дональдом Трампом дестабилизирующих оружейных программ не будет способствовать разговору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Также Захарова сравнила расширение проекта до масштабов, сопоставимых со «Звездными войнами» экс-президента США Рональда Рейгана в рамках «грандиозной стратегической оборонной инициативы».

Ранее в МИД России возмутились участием Зеленского в церемонии в Освенциме.

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