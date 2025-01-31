МИД назвал деструктивным план Трампа по ПРО

МИД РФ: план Трампа по ПРО деструктивен для стратстабильности

Поддержка президентом США Дональдом Трампом дестабилизирующих оружейных программ не будет способствовать разговору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга дипломат указала на недавний указ Трампа «Железный купол для Америки», в рамках которого подразумевается «резкая интенсификация национального проекта противоракетной обороны (ПРО).

Также Захарова сравнила расширение проекта до масштабов, сопоставимых со «Звездными войнами» экс-президента США Рональда Рейгана в рамках «грандиозной стратегической оборонной инициативы».

«Мы рассматриваем это как очередное подтверждение нацеленности США на превращение космоса в арену вооруженного противостояния, противоборства, размещения там оружия», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что указанные подходы американского правительства «не будут способствовать снижению напряженности», а также выправлению положения дел в стратегической сфере.

Глава Белого дома подписал указ о разработке системы национальной системы ПРО «Железный купол». Документ предписывает министру обороны, главе Пентагона Питу Хегсету через 60 дней представить Трампу архитектуру и план создания «щита противоракетной обороны следующего поколения». Создать его американский лидер дал обещание еще во время своей предвыборной кампании. Впрочем, военные относятся к этой идее скептически. Подробности о новом проекте — в материале «Газеты.Ru».

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