В МИД России возмутились участием Зеленского в церемонии в Освенциме

Участие президента Украины Владимира Зеленского в церемонии в честь 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше стало отвратительным проявлением цинизма. Об этом заявила во время брифинга представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, ей было отвратительно видеть Зеленского на мероприятиях в Бабьем Яре и польском Освенциме. Она заявила, как украинский лидер сам подписывает документы и отдает приказы о сносе памятников, о глорификации, героизации «коллаборационистов и нацистских приспешников».

«Стоит и «показушно» сопереживает жертвам холокоста. <...> Вот это и есть цинизм», — объяснила Захарова.

27 января сообщалось, что Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и 80-летия освобождения узников концлагеря «Аушвиц» (Освенцим).

До этого посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что дипломаты из РФ не поедут на мероприятия, посвященные годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. По его словам, в теории российские делегаты могли бы принять участие, но они не будут этого делать, поскольку западные страны часто искажают исторические факты.

Ранее в Германии осудили Польшу за отказ пригласить Россию в Освенцим.