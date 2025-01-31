Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России возмутились участием Зеленского в церемонии в Освенциме

Захарова назвала участие Зеленского в церемонии в Освенциме проявлением цинизма
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Участие президента Украины Владимира Зеленского в церемонии в честь 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше стало отвратительным проявлением цинизма. Об этом заявила во время брифинга представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, ей было отвратительно видеть Зеленского на мероприятиях в Бабьем Яре и польском Освенциме. Она заявила, как украинский лидер сам подписывает документы и отдает приказы о сносе памятников, о глорификации, героизации «коллаборационистов и нацистских приспешников».

«Стоит и «показушно» сопереживает жертвам холокоста. <...> Вот это и есть цинизм», — объяснила Захарова.

27 января сообщалось, что Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и 80-летия освобождения узников концлагеря «Аушвиц» (Освенцим).

До этого посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что дипломаты из РФ не поедут на мероприятия, посвященные годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. По его словам, в теории российские делегаты могли бы принять участие, но они не будут этого делать, поскольку западные страны часто искажают исторические факты.

Ранее в Германии осудили Польшу за отказ пригласить Россию в Освенцим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами