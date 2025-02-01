В МИД РФ заявили, что мир увидел альтернативу агрессивным блокам благодаря Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время встречи с молодежью Мордовии заявила, что мир увидел альтернативу агрессивным блокам благодаря действиям России. Ее слова передает ТАСС.

«Мир увидел и услышал альтернативу этим агрессивным блокам, бесконечным окрикам, бесконечным санкционным войнам. И мне кажется, одну из ключевых ролей <...> в этом сыграла наша страна», — ответила Захарова на вопрос выпускника университета из Сирии о том, какое, по ее мнению, событие стало самым важным в 2024 году.

Она добавила, что события 2024 года дали предпосылки и перспективу дальнейшего развития многополярного мира.

До этого Захарова во время брифинга говорила, что поддержка президентом США Дональдом Трампом дестабилизирующих оружейных программ не будет способствовать разговору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Дипломат указала на недавний указ Трампа «Железный купол для Америки», в рамках которого подразумевается «резкая интенсификация национального проекта противоракетной обороны (ПРО).

Ранее стало известно, почему Трамп заговорил о ядерном разоружении.