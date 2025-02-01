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Норвегия отпустила судно с российскими моряками

Норвежская полиция отпустила судно Silver Dania с российским экипажем
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Rune Stoltz Bertinussen/NTB/Reuters

Норвежская полиция отпустила судно Silver Dania с российским экипажем из порта Тромсе, где судно было задержано по подозрению в умышленном повреждении кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление норвежских правоохранительных органов.

«Полицейский округ Тромса уже провел ряд следственных действий и добился того, что мы считаем необходимым, учитывая запрос из Латвии. Расследование будет продолжаться, но мы не видим причин для того, чтобы корабль больше оставался в Тромсе. Никаких выводов сделано не было, которые показывают связь судна с преступлением», — заявил адвокат полиции Тромсе Ронни Йоргенсен.

31 января полиция Норвегии сообщила о задержании судна Silver Dania, которое зарегистрировано в королевстве и курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Его экипаж состоит из 11 россиян. Судно задержали по запросу латвийских властей из-за подозрения в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море.

Ранее в Литве предложили ввести санкции за обрыв морских кабелей.

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