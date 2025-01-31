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В Вашингтоне идентифицировали останки половины пассажиров разбившегося самолета

Власти США выяснили личности 28 из 41 тела пассажиров разбившегося самолета
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Carolyn Kaster/AP

Власти Соединенных Штатов выяснили личности 28 из 41 тела пассажиров, найденных в разбившемся самолете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона Джона Доннелли.

«Сорок один набор останков был извлечен и 28 жертв были положительно идентифицированы», — сообщил Доннелли.

Он добавил, что его ведомство совместно с Белым домом оповещает семьи погибших — на данных момент достоверную информацию получили 18 семей. Как заявил Доннелли, для завершения поисковых мероприятий самолет будет поднят со дна реки Потомак.

До этого Федеральное авиационное управление США (FAA) приказало закрыть маловысотный коридор для вертолетов после авиакатастрофы у аэропорта имени Рональда Рейгана.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Ранее сообщалось, что пилотом столкнувшегося с самолетом вертолета Black Hawk мог быть трансгендер.

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