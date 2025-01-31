СК возбудил уголовное дело из-за пожара на 1,5 тысячи «квадратов» в Москве

СК завел уголовное дело по факту пожара в административном здании в Москве

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту возгорания в московском административном здании в Сходненском тупике. Об этом сообщил Telegram-канал столичного СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания проводки в потолке.

Возгорание в Москве произошло утром 31 января. На улице Сходненский тупик на 1,5 «квадратов» загорелось двухэтажное административное здание. Были эвакуированы порядка 50 человек.

Отмечается, что в результате возгорания произошло частичное обрушение крыши дома.

РЕН ТВ сообщал, что возгорание произошло на территории бывшего машиностроительного завода им. Чернышева. По информации источника, пожар начался на одном из предприятий завода, после чего огонь перекинулся на другое здание.

Ранее появилось видео, как вертолет тушит пожар на северо-западе Москвы.