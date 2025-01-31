Стало известно, почему в США прошел дождь из игуан

USA Today: игуаны начали падать с деревьев во Флориде из-за резкого похолодания

Резкое похолодание в штате Флорида привело к «дождю из игуан». Об этом сообщает USA Today.

В публикации отмечается, что ящерицы становятся обездвиженными, когда температура приближается к нулю, из-за чего начинают падать с мест спячки на ветвях деревьев.

22 января сообщалось, что в Подмосковье заметили вышедших из спячки клещей.

Специалисты объясняют такое явление аномально высокими для зимы температурами.

Обычно клещи выходят «на охоту» ранней весной при температуре +1...+5 градусов. И полностью активизируются при комфортных теплых условиях.

До этого американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что иммунная система диких обезьян-капуцинов слабеет из-за повышения температур.

Команда изучила здоровье диких приматов в заповеднике Табога на территории Коста-Рики, подвергавшихся воздействию температуры выше 30°C в течение двух недель. Специалисты обнаружили у животных падение общего уровня иммунитета.

Ранее ученые назвали лучший способ спасения собаки от теплового удара.