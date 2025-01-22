В Подмосковье проснулись клещи

В Подмосковье заметили вышедших из спячки клещей. Об этом пишет Telegram-канал «Москва онлайн».

Специалисты объясняют такое явление аномально высокими для зимы температурами.

«Обычно клещи выходят «на охоту» ранней весной при температуре +1..+5 градусов. И полностью активизируются при комфортных теплых условиях», — говорится в посте.

Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко в интервью телеканалу MIR24.TV напомнил, что клещи очень опасны для здоровья людей и животных. По его словам, раннее появление клещей продлевает период их активности, и это приводит к увеличению рисков заражения клещевым энцефалитом и другими заболеваниями, которые они переносят.

Также Рыбальченко добавил, что в будущем клещи могут адаптироваться к перепадам температур, однако в скором времени ожидать этого не приходится.

Ранее сообщалось, что в Томской области из-за теплой погоды клещ проснулся и укусил мальчика.