Ученые обнаружили тревожные изменения в здоровье обезьян из-за потепления климата

Американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что иммунная система диких обезьян-капуцинов слабеет из-за повышения температур. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда изучила здоровье диких приматов в заповеднике Табога на территории Коста-Рика, подвергавшихся воздействию температуры выше 30°C в течение двух недель. Специалисты обнаружили у животных падение общего уровня иммунитета.

Выводы исследователей основаны на анализе мочи капуцинов, измеривших концентрацию биомаркера неоптерина. Оказалось, что иммунитет обезьян снизился после 14 дней жаркой погоды, причем наибольший негативный эффект отметили у юных особей с неокрепшей адаптивной иммунной системой.

Адаптивная иммунная система — компонент иммунной системы, который распознает определенные патогены. На развитие этого процесса у молодых животных уходит время, иногда до нескольких лет.

«Капуцины считаются универсальным видом, потому что они живут во многих разных местах с разным климатом и разнообразной экологией. Они успешные универсалы. Это еще один тревожный момент в результатах: я не могу поверить, что мы наблюдаем это у капуцинов. Они довольно выносливы», — отметил автор исследования Джордан Люкоре.

Ранее ученые нашли редкую разновидность обезьян, способных пить морскую воду.