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В Италии сенаторам разрешили брать собак на работу

Члены сената Италии смогут приходить на работу со своими собаками
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Shutterstock

Сенат Италии принял поправки в регламент безопасности, которые позволят его членам приходить на работу со своими собаками. Об этом сообщило агентство Adnkronos.

С инициативой допуска в сенат домашних питомцев выступила сенатор Микаэла Бьянкофьоре, которая хотела приходить на работу с мопсом Пагги. Она добивалась принятия данного решения на протяжении полутора лет. В октябре прошлого года сенатор получила поддержку от председателя верхней палаты парламента Иньяцио Ла Руссы, хозяйки немецкой овчарки.

Поправки в регламент предусматривают допуск одной собаки на каждого заявителя. Для этого владельцам потребуется указать место работы и маршрут передвижения. При этом питомцы сенаторов «должны находиться в переноске, если они небольшого размера, или на поводке, длина которого не должна превышать 1,5 метра», отметили авторы.

26 января издание Daily Mail сообщило, что владение собакой может стать бременем и не всегда приводит к счастью. Среди основных проблем для ментального здоровья хозяев британские ветеринары выделили высокие счета за врачебные услуги, а также ограничения на поездки и переживания за здоровье питомца.

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