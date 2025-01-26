В Британии заявили, что содержание собаки не сделает людей счастливее

Британские ветеринары заявили, что владение собакой может стать бременем и не всегда приводит к счастью. Об этом пишет издание Daily Mail.

Среди основных проблем для ментального здоровья хозяев британские специалисты выделили высокие счета за ветеринарные услуги, а также ограничения на поездки и переживания за здоровье питомца.

«Эти факторы могут вызывать беспокойство, печаль и чувство вины, что в свою очередь может привести к серьезным заболеваниям, включая депрессию и проблемы с сердцем», — утверждают ветеринары.

Тем не менее издание отмечает, что многие из этих проблем возникают из-за того, что хозяева не могут должным образом заботиться о своих питомцах, обеспечивать им лучшие условия жизни. DM пишет, что чаще всего это происходит из-за того, что люди халатно подошли к вопросу о содержании собаки, не соразмерив свои ресурсы.

«То, что собаки привносят в нашу жизнь, не всегда можно легко измерить», — отметила ведущий автор Лора Джиллет, говоря о преимуществах содержания питомца.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, что делать, если у питомца пропал аппетит. Причиной может быть как простая усталость, так и серьезные заболевания. Эксперт посоветовал исключить недуги, обратившись в ветеринарную клинику.

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