Полицейские Норвегии сообщили посольству РФ о статусе россиян из экипажа Silver Dania

Полицейские округа Тромс уведомили сотрудников посольства России в Осло о том, что россияне, составляющие экипаж задержанного в Норвегии судна Silver Dania, не арестованы. Об этом сообщает ТАСС.

Полицейские проинформировали экипаж Silver Dania о возможности связаться с посольством в Осло и генконсульством в Киркенесе.

В пресс-службе дипмиссии подчеркнули, что никто из россиян не обращался в представительства РФ.

31 января полиция Норвегии сообщила о задержании судна Silver Dania, которое зарегистрировано в королевстве и курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Его экипаж состоит из 11 россиян. Судно задержали по запросу латвийских властей из-за подозрения в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.

Ранее в Литве предложили ввести санкции за обрыв морских кабелей.