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Дрейфовавшему два месяца в Охотском море россиянину избрали меру пресечения

Суд избрал подписку о невыезде дрейфовавшему в Охотском море Пичугину
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МЧС России

Суд в Бурятии избрал меру пресечения Михаилу Пичугину, который дрейфовал два месяца в Охотском море после того, как в его лодке отказал мотор. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Обвиняемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — говорится в сообщении ведомства.

Летом 2024 года два брата — 46-летний Михаил Пичугин и 49-летний Сергей Пичугин — и 15-летний сын Сергея Илья отправились на лодке катамаранного типа «Байкат 470» от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Они планировали проплыть около 150 км, на которые должно было уйти несколько часов.

Вскоре с ними потеряли связь, их местоположение оставалось неизвестным. Спустя три дня в месте назначения они так и не появились. Через два месяца Михаила Пичугина подобрали у берегов Камчатки рыбаки на судне «Ангел».

31 января 2025 года Следственный комитет предъявил Пичугину обвинение в нарушении правил безопасности водного транспорта. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее адвокат Пичугина рассказал, в чем его подозревают.

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