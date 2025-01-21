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Адвокат выжившего в Охотском море рассказал, в чем его подозревают

Адвокат Назаров: выживший в море Пичугин проходит подозреваемым по 263 ст. УК РФ
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kamchatkalife2022/Telegram/Сахалинский Поисковый Спасательный отряд «СОВА»

Выживший после 67-дневного дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин проходит подозреваемым по статье 263 Уголовного кодекса. Речь идет о возможном нарушении правил безопасности движения на морском транспорте, сообщил 360.ru его адвокат Андрей Назаров.

Юрист отметил, что, по сути, Пичугина подозревают в нарушении правил судовождения. Обвинения ему пока не предъявили, о его вине в деле речи на сегодняшний день нет.

«Разбираемся с этим вопросом, все до последней минуты, все эти события, начиная с 9 августа того года», — пояснил Назаров.

Что касается самого Михаила Пичугина, то он на вопрос журналистов сообщил, что в данный момент чувствует себя нормально.

Напомним, лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. Из трех человек выжил только Пичугин, которого спасли рыбаки, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Представитель оперативных служб позднее сообщал, что Пичугин не имел права отплывать от берега на своей надувной лодке «Байкат 470» дальше, чем на 5 км. Он пытался совершить 150-километровый переход от Шантарских островов до берега Сахалина, тогда как «Байкат 470» не предназначен для такого туристического маршрута.

В Госдуме ранее одобрили съемку фильма о спасении россиянина в Охотском море.

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