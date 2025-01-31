Михаилу Пичугину, два месяца дрейфовавшему в Охотском море, предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение в нарушении правил безопасности водного транспорта Михаилу Пичугину, который дрейфовал два месяца в Охотском море после того, как его в его лодке отказал мотор. Об этом ТАСС рассказал руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Станислав Асташенко.

По словам Асташенко, Пичугину предъявили обвинение в совершении преступления по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта»). Расследование уголовного дела продолжается.

Представитель СК отметил, что Пичугин допустил грубые нарушения техники безопасности при пользовании маломерным судном во время плавания. Так, подвесной мотор лодки находился в ненадлежащим виде, потому что мужчина якобы не соблюдал правила эксплуатации.

Летом 2024 года два брата — 46-летний Михаил Пичугин и 49-летний Сергей Пичугин — и 15-летний сын Сергея Илья отправились на лодке катамаранного типа «Байкат 470» от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Они планировали проплыть около 150 км, на которые должно было уйти несколько часов. Вскоре с ними потеряли связь, их местоположение оставалось неизвестным. Спустя три дня в месте назначения они так и не появились. Через два месяца Михаила Пичугина подобрали у берегов Камчатки рыбаки на судне «Ангел».

Подробности рассказывала «Газета.Ru».

Ранее адвокат Пичугина рассказал, в чем его подозревают.