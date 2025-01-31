Стало известно о закрытии трех магазинов «Светофора» после проверки Роспотребнадзора

Роспотребнадзор закрыл три магазина «Светофора» после внеплановой проверки

Роспотребнадзор провел внеплановую проверку объектов торговли сети «Светофор» в Санкт-Петербурге, в четырех магазинах были выявлены серьезные нарушения санитарных требований. Три из них были временно закрыты, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе проверки в четырех торговых объектах выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в ходе проверки были установлены неудовлетворительное санитарно-техническое содержание производственных помещений, а также несоблюдение поточности технологического процесса при фасовке продукции.

Кроме того, было зафиксировано отсутствие необходимого технологического оборудования, условий его санитарной обработки, заключили в Роспотребнадзоре. В результате было принято решение о прекращении торговой деятельности трех проверенных магазинов.

29 января сообщалось, что половина магазинов «Светофор» в Москве может приостановить работу из-за проверок Роспотребнадзора. Суд уже принял решение о приостановке работы четырех таких магазинов на срок от 60 до 90 суток. Всего в Москве и Московской области работают несколько десятков магазинов сети «Светофор».

Ранее в Шанхае нашли 47 магазинов, которые продавали фальшивые товары из России.