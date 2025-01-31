Содержание служебной записки Meta утекло в сеть

Содержание служебной записки корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), в которой запрещалось разглашение внутренней информации корпорации, попало в СМИ. Об этом сообщает издание Verge со ссылкой на директора по информационной безопасности Meta Гай Розен.

«Мы серьезно относимся к утечкам и примем меры», — заявил он во внутренней записке.

Розен подчеркнул, что в случаях, когда происходит кража или утечка информации, последствия имеют влияние на безопасность компании.

Издание отмечает, что спустя несколько мгновений после того, как в сеть широко просочились комментарии генерального директора Meta Марка Цукерберга сотрудникам, один из руководителей компании предупредил в служебной записке, что люди, раскрывающие внутреннюю информацию, будут уволены.

До этого сообщалось, что в Meta были созданы четыре специализированных подразделения для анализа новой технологии искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek. Два из четырех созданных Цукербергом штабов изучают методы снижения стоимости обучения и работы стартапа, разработанные High-Flyer, стремясь применить эти знания для оптимизации нейросети Llama.

Ранее запретившая в России Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) судья подала в отставку.