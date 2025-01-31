На Кубани начали резку танкера «Волгонефть-239»

Специалисты начали резку кормовой части танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства транспорта России.

«Работы начались с фрагмента судна, обращенного к берегу — срезано порядка 12 метров переходного мостика. Работы проводит специализированная компания при помощи электрогазосварочного и гидравлического оборудования», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что одновременно с резкой судна рабочие удаляют горючие элементы. В частности, речь идет о внутренней отделке жилой надстройки, мебели и имущества. Также специалисты демонтируют оборудование в машинном отделении, зачищают судовые помещения и снимают судовые запасы, отметили в Минтрансе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря, потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Причиной послужили экстремальные погодные условия, в том числе сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

31 января вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что меры по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239» реализованы раньше срока.

Ранее россиянам показали, как водолазы собирают загрязненный песок в Черном море.